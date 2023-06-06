الداخلية تكشف تفاصيل ضبط لص سرق سيارة في الشرقية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تداول بإحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تعليق مدعوم بصورة إدعى خلاله أحد الأشخاص سرقة سيارته من أمام منزله بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية ، وقيامه بتحرير محضر بالواقعة.

بالفحص تبين صحة الواقعة ، وقيام الشاكى بتحرير محضر بالواقعة وبتاريخ 25/5/2023 حضر الشاكى وأبلغ بعثوره على السيارة المُشار إليها ولا يوجد بها أية تلفيات وتحرر عن ذلك مُلحقاً للمحضر الأصلى.

وبتكثيف جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مُرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم دائرة مركز شرطة الزقازيق)، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بالتخلى عن السيارة عقب تضييق الخناق عليه وخشية إفتضاح أمره .. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.