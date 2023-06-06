الداخلية تضبط 43 قطعة سلاح خلال حملة أمنية فى أسيوط

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرتى قسمى شرطة (أول وثان أسيوط).

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (43) قطعة سلاح نارى ، عبارة عن (9 بنادق آلية –13 بندقية خرطوش – 19 فرد محلى – 2 طبنجة –- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (38 متهم " لعدد 22 منهم معلومات جنائية")وضبط عدد (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة.

ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (25 متهم "لعدد 19 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (978) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .