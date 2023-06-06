الداخلية تضبط 3 مستريحين بالمنيا بتهمة النصب على المواطنين

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالمنيا، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين بمحافظة المنيا بقيام (موظف سابق بإحدى الجمعيات الخيرية) بالنصب والاحتيال عليهم وإقناعهم بالحصول على قروض شخصية متناهية الصغر التى تقدمها تلك الجمعيات لمحدودى الدخل وتسليمها له لتوظيفها مقابل أرباح شهرية تفوق قيمة القرض الممنوح لهم "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (المتهم المذكور بالإشتراك مع إثنين آخرين - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) إذ قام الأول بإستغلال خبرته فى مجال عمل الجمعيات الخيرية وقام بإقناع ضحاياه بنطاق محل سكنه بتقديم أوراقهم بالجمعيات الخيرية للحصول على قروض شخصية على النحو المشار إليه.

كما أضافت التحريات بقيام المتهمين الآخرين بدور الوسيط للأول لإقناع المجنى عليهـم، مما مكنهم من الإستيلاء على مبلغ "900 ألف جنيه" من المُبلغين وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.