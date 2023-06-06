الداخلية تضبط 12 قطعة سلاح نارى خلال حملات أمنية بطهطا

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركز وقسم شرطة طهطا، أسفرت جهودها عن ضبط 12 قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية –بندقية خرطوش – طبنجة – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 12متهم "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

كما نجحت في ضبط 5 قضايا إتجار" فى المواد المخدرة، ضبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين، وضبط 2 تشكيل عصابى ضما 5 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية" ارتكبوا 4 وقائع متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 201 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.