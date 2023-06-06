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الداخلية تضبط 12 قطعة سلاح نارى خلال حملات أمنية بطهطا

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:35 ص
الداخلية تضبط 12 قطعة سلاح نارى خلال حملات أمنية بطهطا قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركز وقسم شرطة طهطا، أسفرت جهودها عن ضبط 12 قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية –بندقية خرطوش – طبنجة – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 12متهم "لثلاثة منهم معلومات جنائية".
 
 
كما نجحت في ضبط 5 قضايا إتجار" فى المواد المخدرة، ضبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين، وضبط 2 تشكيل عصابى ضما 5 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية" ارتكبوا 4 وقائع متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 201 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أمن سوهاج

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مخدرات

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