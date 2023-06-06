الداخلية تضبط لصوص الذهب والدراجات النارية فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

نجحت الداخلية في ضبط (شخصين) حال قيامهما بالشروع فى سرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة عابدين ، وتم التوصل لمالكها (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة)، وباستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة.

بتطوير مناقشة المتهمان اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، وأقرا بسرقة دراجة نارية أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية لدى عميلهما "سيئ النية " (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية) "أمكن ضبطه"، وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.

وتمكنت الجهود من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، وبحوزتها (مشغولات ذهبية مجهولة المصـــــدر) حال قيامها بمحاولة بيعها لأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية بثمن لا يتناسب مع قيمتها ، وبمواحهتها اعترفت بسرقتها بأسلوب "المغافلة" من داخل مسكن (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) "تعمل طرفه"، وباستدعاء المجنى عليه حضر نجله وتعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.