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الداخلية تضبط كمية من الآيس المخدر بحوزة ديلر قبل بيعها فى بدر

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:33 ص
الداخلية تضبط كمية من الآيس المخدر بحوزة ديلر قبل بيعها فى بدر حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة وبحوزتهما كمية من مادة الأيس المخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بـــــدر أمكن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، حال استقلالهما سيارة نقل وعُثر بحوزتهما على (كمية من مادة الأيس المخدرة وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).
 
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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