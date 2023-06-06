اليوم السابع
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الداخلية تضبط تاجر عملة فى السوق السوداء بالقاهرة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:30 ص
الداخلية تضبط تاجر عملة فى السوق السوداء بالقاهرة جريمة تجارة العملة-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
 
 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
 
عثرت قوات الأمن بحوزة المتهم (مبلغ مالى "عملات محلية" – هاتف محمول – سلاح أبيض)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفى لحسابه الخاص وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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