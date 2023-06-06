الخارجية الأمريكية: زيارات متبادلة بين مسؤولين أمريكيين وصينيين الفترة المقبلة

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه سيكون هناك زيارات متبادلة بين مسؤولين أمريكيين وصينيين خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على العلاقات بين البلدين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق دافع وزير الدفاع الصينى عن إبحار سفينة حربية فى مسار مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان، وقال أمام منتدى الأمن الدولى، الذى يشارك فيه كبار مسئولى الدفاع حول العالم فى سنغافورة، إن ما يسمى بحرية الملاحة يمثل استفزازا للصين.

وخلال أول خطاب عام دولى له منذ توليه المنصب فى مارس الماضى، قال الجنرال لى شانج فو، أمام حوار شانجريلا، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، إن الصين ليس لديها أى مشكلات مع العبور البرئ، لكننا يجب أن نمنع محاولات استخدام دوريات حرية الملاحة، وهذا العبور البرئ، لبسط الهيمنة على الملاحة.