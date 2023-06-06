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الحبس سنة مع الشغل لعصابة سرقة إطارات وبطاريات السيارات بالأميرية

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 01:45 م
الحبس سنة مع الشغل لعصابة سرقة إطارات وبطاريات السيارات بالأميرية سرقة سيارة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنح الاميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، بمعاقبة تشكيل عصابى تخصص في سرقة إطارات وجنوط السيارات سنه مع الشغل.
 
 
تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الاميرية بلاغات من مواطنين افادوا فيه، بسرقة اطارات وبطاريات  سيارتهم أثناء ركنها فى الشوارع، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة 3 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابياً لسرقة اطارات وبطاريات السيارات أثناء ركنها ، تم القبض على المتهمين واعترفوا ببيع المسروقات لتجار الإطارات وهم على علم بسرقتها.
 

سرقة السيارات

أخبار الحوادث

عصابة سرقة السيارات



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