التوصل لهوية جثة شاب عثر عليها في نهر النيل بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لهوية شاب تعرض للغرق في منشأة القناطر، وتبين أنه يدعى "مصطفى. ع"، مقيم في أوسيم، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثته ونقلها لثلاجة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في نهر النيل بمنشأة القناطر، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى مستشفى بمنشأة القناطر تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستدعاء أسرة الضحية للتعرف عليه وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.