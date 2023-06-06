"التعليم" تستقبل من اليوم اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من توزيع خطابات الندب للمشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2023، فيما تبدأ اليوم الثلاثاء استقبال اعتذارات المعلمين الذين تتوافر فيهم شروط الاعتذارات.

وحددت الوزارة حالات يتم قبول الاعتذارات فيها:

- قومسيون طبى حديث ومختوم من المجلس الطبى العلم مدون به يُعفى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام.

- العمل جزء من الوقت وتقديم صورة معتمدة من المستند.

- سفر الزوج أو عمله بمنطقة نائية مع تقديم صورة من المستند الدال على ذلك.

- الإحالة إلى المعاش أثناء أداء الامتحانات مع تقديم المستندات.

- ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

- رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق مع تقديم صورة من التقرير الطبى.

- عجز 5% مع تقديم صورة من المستند.

- ندب لأعمال امتحانات أخرى.

- وجود طفل رضيع لا يزيد على عامين صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام مع تقديم صورة شهادة الوفاة .

- الحرمان من أعمال الامتحانات مع تقديم صورة معتمدة من المستند.

- خصومة ثأرية مع تقديم خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب.

- الاستدعاء للتجنيد مع تقديم صورة من المستند.

- الحصول على إجازة بدون مرتب.

وأكدت لجان الإدارة أنه لن يتم قبول أى اعتذارات من مقدرى الدرجات إلا من خلال مشرف عام تقدير الدرجات بامتحانات الثانوية العامة.