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التضامن: 22 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة".. ونرد على الشكاوى فى أسرع وقت

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 10:38 م
التضامن: 22 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة".. ونرد على الشكاوى فى أسرع وقت ياسر عبد السلام
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن، أن شكاوى "تكافل وكرامة" مربوطة بمجلس الوزراء مباشرة، موضحًا أن وزارة التضامن الاجتماعي حصلت على أعلى نسبة رد على الشكاوى بـ97% ولا يتم تأجيل أى شكوى.
 
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 22 مليون شخص أى بمعدل 5.2 مليون أسرة، مؤكدًا أن القناة الشرعية لمستفيد تكافل وكرامة هو بوابة الشكاوى بمجلس الوزراء، موضحًا أنه وصل لهم شكاوى تفوق الآلاف والرد كان في أسرع وقت.
 
وتابع: "من حق تقديم شكوى في عدم الحصول على مساعدة أو التظلم، والشكوى تحتاج فحص الأوراق والزيارات الميدانية"، مؤكدًا أن آلاف الشكاوى تصل للوزارة ويتم الرد عليها بقبولها أو رفضها ولا يصح أن يكون هناك الرد الفوري على أى شكوى.
 

التضامن

ياسر عبد السلام

تكافل وكرامه

مصر

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