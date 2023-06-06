التصريح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثانى بمنزله فى أخميم شرقى سوهاج

لقى طفل في السابعة من العمر مصرعه بدائرة مركز شرطة أخميم على إثر سقوطه من أعلى سلم الطابق الثانى بمنزله تم نقل الجثة إلى مستشفى أخميم المركزى وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " نزيف بالمخ " أدي لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طفل سقط من علو بمنزله بدائرة مركز شرطة أخميم وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم عقب إنتقال العميد مأمور مركز شرطة أخميم بوصول الطفل معاذ م ص م 7 سنوات ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى أخميم المركزى " جثة هامدة " إدعاء سقوط من علو.

وبسؤال والده المدعو محمد ص م ر32 فسنة ني تبريد وتكييف ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله المذكور أعلي سلم الطابق الثاني بالمنزل إختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " نزيف بالمخ " أدي لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة