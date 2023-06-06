التخطيط: 19.8 مليار جنيه لقناة السويس بخطة محافظة بورسعيد الاستثمارية

كتبت: أسماء أمين

أظهرت ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بورسعيد لعام 22/2023، الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من المؤشرات الهامة، ومن بينها التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بالمحافظة بخطة عام 22/2023.

وأوضح التقرير، توجيه استثمارات بقيمة 19.8 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 67.3%، يليه قطاع الموارد المائية والري بقيمة 5.6 مليار جنيه بنسبة 19%، ويخص قطاع الاسكان 1.3 مليار جنيه بنسبة 5%، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 940 مليون جنيه بنسبة 3%، أما قطاع الصحة 475.7 مليون جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1.3 مليار جنيه بنسبة 3.7%.

وتناول التقرير أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة بورسعيد في خطة 22/2023، وتتمثل في توجيه نحو 851 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال الصحة من المستهدف تنفيذ 12 مشروع تنموي، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في استكمال انشاء وتطوير 8 مستشفيات بالمحافظة.

وإجمالا بلغ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة نحو 178 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد بخطة عام 22/2023 تبلغ 29.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 64.2% عن خطة العام السابق.