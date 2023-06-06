التحالف الوطنى للعمل الأهلى: تنظيم 44 معرضا للملابس والأثاث للأسر الأولى بالرعاية

كتب مدحت وهبة

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تنظيمها لـ 25 معرض أثاث وأجهزة كهربائية، فضلا عن تنظيم 18 معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بمحافظات (سوهاج – أسيوط – قنا – الأقصر – المنيا – أسوان – الفيوم – بنى سويف – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة).

وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة والأثاث والأجهزة الكهربائية جاءت لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، حيث تم تنظيم المعارض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار شعبان إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظات تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الاسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها، مشيدأ بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وأن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.