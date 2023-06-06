البيت الأبيض: نراقب عن كثب تداعيات تدمير سد نوفا كاخوفكا ومن المرجح سقوط قتلى

كتب أحمد عرفة

قال البيت الأبيض، إنه يراقب عن كثب تداعيات تدمير سد نوفا كاخوفكا، ومن المرجح سقوط عدد كبير من القتلى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض: من المبكر معرفة تأثير تدمير نوفا كاخوفكا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفى وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن إجلاء 17 ألف شخص من محيط سد كاخوفكا، بعد أن تعرض للتدمير وغمرت المياه المنطقة المحيطة به.

ويذكر أن السد يقع على نهر دنيبرو على بعد 30 كم شرق مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، ويحتجز كمية هائلة من المياه، حيث يبلغ ارتفاعه 30 مترا وعرضه مئات الأمتار، وتم بناء السد في عام 1956 كجزء من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

وتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الاتهامات حول تفجير نوفا كاخوفكا، وقالت الرئاسة الأوكرانية إن روسيا مسؤولة عن تفجير سد كاخوفكا لتوليد الطاقة لإغراق المنطقة وإبطاء الهجوم الأوكراني الذي تستعد له، فيما حمّل الكرملين كييف مسؤولية العمل التخريبي المتعمد بشكل لا لبس فيه.