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أكرم القصاص
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البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لـ34.660 مليار دولار بنهاية مايو

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 01:56 م
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لـ34.660 مليار دولار بنهاية مايو البنك المركزى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ في نهاية مايو الماضي نحو 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

الاحتياطى النقدى

البنك المركزى

اخبار الاقتصاد

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