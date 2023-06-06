البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لـ34.660 مليار دولار بنهاية مايو

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ في نهاية مايو الماضي نحو 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لـ34.660 مليار دولار بنهاية مايوالثلاثاء، 06 يونيو 2023 01:56 م
البنك المركزى - أرشيفية
أ ش أ
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