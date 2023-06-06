البحث عن جثمان غريق فى ترعة السويس بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع قوات الإنقاذ النهرى من جهودهم لانتشال جثة غريق بالقرب من كوبرى السوايسية ترعة السويس نطاق قرية نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بغرق احد الأشخاص بالقرب من كوبرى السوايسية بترعة السويس بقرية نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، كما انتقلت قوات إلى مكان البلاغ ومازال البحث جارى عن الغريق.