الانتهاء من تجهيز وحدة التصلب المتعدد الجديدة بمستشفى ديرب نجم المركزى

الشرقية - إيمان مهنى

جهزت مديرية الصحة بالشرقية، وحدة التصلب المتعدد الجديدة بمستشفى ديرب نجم المركزي،ضمن خطة بالتوسع في مراكز ووحدات علاج مرضى التصلب المتعدد على مستوى الجمهورية، لتخفيف العبء عن المرضى والمواطنين، ونظراً لاهتمام الدولة بهؤلاء المرضى، حيث أن مرض التصلب المتعدد يسبب إعاقة مبكرة للمصابين، وتمثل الشريحة الكبرى المصابة به من الشباب.



و اجري الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة لمتابعة التجهيزات الطبية الخاصة بوحدة علاج والكشف المبكر عن مرض التصلب المتعدد MS ،الجديدة بمستشفى ديرب نجم المركزي، والتي تم الإنتهاء من معظم التجهيزات الخاصة بها، بتكلفة تقديرية بلغت 400 ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، ومتابعة البرنامج التدريبي للقوى البشرية من الفرق الطبية علي أعمال الوحدة بالمستشفى.



ذلك في حضور لجنة التصلب المتعدد التابعة لقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، والتي تضم نخبة من أساتذة المخ والأعصاب وهم الدكتورة حنان صلاح كلية الطب جامعة الزقازيق ورئيس اللجنة، الدكتور تامر الصيرفي أستاذ مساعد المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق وعضو اللجنة، وبحضور الدكتورة دينا زمزم أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس ومدير تطوير وحدات التصلب المتعدد، وممثلي جمعية رعاية التصلب المتعدد، حيث تفقد وكيل الوزارة كافة أقسام الوحدة والتجهيزات الطبية التي تم توفيرها بالوحدة الجديدة التي تعد الأولى بمحافظة الشرقية، والتي تضم غرفة لتوقيع الكشف الطبي علي المرضى، وعدد 2 غرفة حقن، وصيدلية، وغرفة تمريضية، وغرفة نظم معلومات IT.



كما تابع الدكتور هشام مسعود تنفيذ البرنامج التدريبي للفرق الطبية من الأطباء والصيادلة والتمريض علي هذا المرض بقاعة التدريب بالمستشفى، وحرص على مشاركته في الدورة التدريبية للفرق الطبية، مشيراً إلى أهمية تقديم الدعم النفسي للمرضى بجانب الدعم الطبي، وتنظيم الخدمات اللوجستية قبل البدء في تفعيل الوحدة الجديدة مع التأكيد على أهمية إختيار عناصر متميزه وذات كفاءة عالية للعمل بالوحدة، على أن يتم بدء العمل بها، حين الإنتهاء تماماً من جميع التجهيزات وتوفير كافة الأدوية للمرضى، بحيث يتلقي المريض خدمة متكاملة، مقدماً الشكر للجنة التصلب المتعدد، وجميع الفرق الطبية.



وفي سياق متصل تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم متابعة توقيع الكشف الطبي على المرضى بقسم الإستقبال والطوارئ، والتأكد من عمل كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، والتأكد من توافر كميات بالصيدلية تكفي لمدة 48 ساعة عمل.

كما تفقد أعمال التطوير الجارية في بعض الأماكن بالمستشفى لإضافة خدمات نوعية جديدة أخري، موجهاً بسرعة الإنتهاء من تجهيز قسم أسنان متخصص للأطفال، والجاري إنشاؤه بتكلفة تقديرية 200 ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.



يذكر أن التصلب المتعدد مرض يحتمل أن يسبب إعاقة الدماغ والحبل النخاعي (الجهاز العصبي المركزي)، وعند الإصابة به يهاجم الجهاز المناعي غمد الحماية (المايلين) الذي يغطي الألياف العصبية، ويسبب مشكلات في الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم في النهاية، ويمكن أن يسبب المرض تلفًا أو تدهورًا دائمًا في الألياف العصبية، وتختلف مؤشرات التصلب المتعدد وأعراضه اختلافًا كبيرًا من مريض لآخر بناءً على موضع تلف الألياف العصبية وشدته في الجهاز العصبي المركزي، فقد يفقد بعض المصابين بالتصلب المتعدد الشديد القدرة على المشي وحدهم أو المشي عمومًا، أما البعض الآخر، فقد يمرون بفترات تعافٍ طويلة دون ظهور أي أعراض جديدة وذلك بناءً على نوع التصلب المتعدد لديهم.