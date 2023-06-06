الإيسيسكو تنظم في أبيدجان ورشة تدريبية حول تطوير التعليم عن بُعد

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عقد قطاع التربية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ورشة تدريبية في مجال بلورة وتطوير مشاريع التكوين والتعليم الإلكتروني عن بعد وإعداد مساقات تعليمية عبر الإنترنت، الإثنين في مدينة العاصمة الايفوارية أبيدجان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للإيسيسكو والجامعة الافتراضية في كوت ديفوار، وتحت رعاية أداما دياوارا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية الإيفوارية.

وأفاد بيان للايسيسكو بأن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين من أساتذة مجددين وجامعيين ومسؤولين تربويين ومدربين في مراكز تأهيل المعلمين، في مجالات صياغة وتطوير مشاريع التأهيل والتعليم الإلكتروني عن بعد وإعداد مساقات تعليمية عبر الإنترنت وآليات إعداد وإدارة منصات التعليم والتاهيل عن بعد، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث التطبيقات الإلكترونية.