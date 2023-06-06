"الإفتاء" توضح شكل ملابس الإحرام للرجل وحكم ارتداء المرأة للكمامة فى الحج

كتب لؤى على

قالت دار الإفتاء، إن ملابس الإحرام للرجل هي إزار، وهو ثوب من قماش يلفه على وسطه يستر به جسده ما بين سرته إلى ما دون ركبته، وخيره الجديد الأبيض الذي لا يشف عن العورة "بشكير"، ورداء: وهو ثوب يستر به ما فوق سرته إلى كتفيه فيما عدا رأسه ووجهه، وخيره الجديد الأبيض "بشكير"، ونعل يلبسه في رجليه يظهر منه الكعب من كل رِجْلٍ، والمراد بالكعب هنا: العظم المرتفع بظاهر القدم.

أما فيما يخص حكم تغطية المرأة وجهها بالكمامة وهي مُحْرِمةٌ؟ فقد كما اوضحت انه اذا أحرمت امرأة بالنُّسُك، وتريد أن تضع على وجهها كمامةً طبيةً للتحرُّز من العدوى؛ فلا مانع شرعًا من أن تضع المرأةُ كمامةً طبيةً على وجهها للتحرُّز من العدوى حال كونها مُحْرِمَةً بالعمرة أو الحج، ولا فدية عليها في ذلك؛ لأن الكمامة الطبية ليست من النقاب أو غطاء الوجه المنهي عنهما في الإحرام؛ إذ إنها لم تُعَدَّ في الأصل لستر الوجه.