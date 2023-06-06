كتب لؤى على

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال الجدد فور تسلمهم العمل، وذلك عقب تسلمه، اليوم الثلاثاء، من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتيجة مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد بالوزارة والتي تم الاعلان عنها في عام 2022م.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بديوان عام وزارة الأوقاف لتسلم نتيجة عمال المساجد؛ لتبدأ وزارة الأوقاف إعمال شئونها نحو تسليم العمل وفقا للإجراءات القانونية واستيفاء المسوغات المطلوبة.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقائمين على المسابقة لحسن إدارتها وإنجازها، وتحقيق أهداف الجانبين وتحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

تجدر الاشارة إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بالإعلان لصالح وزارة الأوقاف عن شغل وظيفة 1000 عامل مسجد للعمل بالوزارة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية يوم 31 يناير 2022م ، وتقدم للمسابقة 196694 متقدمًا، وانطبقت شروط خوض المسابقة على 40741 متقدما، وبلغ عدد الذين حضروا أعمال الامتحان في الفترة من 15 أغسطس حتى 4 أكتوبر الماضي 21881 متقدمًا.

من جانبه وجه الدكتور صالح الشيخ الشكر لوزارة الأوقاف على التعاون المثمر مع الجهاز في انجاح المسابقة، مشيدًا بدور الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير والإسهام في قيادة المجتمع نحو التنوير والتحضر وبناء الوعي الرشيد.

وفيما يتعلق بالمسابقة قال رئيس الجهاز: إن منظومة المسابقات المركزية بالجهاز تم تنفيذها وتحصينها ضد أي تدخل بشري، مع دعمها بآليات التحقق من تطبيق معايير الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في جميع مراحل المنظومة، مشددا على أن الجدارة والكفاءة هي السبيل الوحيد لتولي الوظائف العامة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه في إطار تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية والقانونية فقد تم الاتفاق بين الوزارة والجهاز على حجز نسبة 5% من وظائف المسابقة ليتنافس عليها الاشخاص ذوي الإعاقة دون غيرهم، مع الاحتفاظ بحقهم في التنافس على باقي وظائف المسابقة. حيث نجح 50 من الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المسابقة.

وأضاف رئيس الجهاز أن قائمة المرشحين لشغل وظائف العمال بلغ عددهم 989، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة حازت على أعلى نسبة حيث بلغت 12% تليها محافظة قنا بنسبة 10.1% ثم محافظة الغربية بنسبة 8.5% ثم محافظتي المنيا وسوهاج بنسبة 7.8% لكل منهما.

وأكد وزير الاوقاف على الالتزام الكامل بالشفافية الكاملة في جميع أعمال المسابقة مؤكدًا على نشر قائمة الناجحين مع دعوة جميع المواطنين ممن لهم لديهم ما يثبت ان اي شخص ورد اسمه بالقائمة قد خالف شروط المسابقة لاسيما شرط المؤهل ان يتقدم بشكواه الى مدير مديرية الاوقاف ببطاقة الرقم القومي الخاصة به وبالمستندات الدالة على مخالفة الشخص المخالف لشروط المسابقة، على أن تقوم الوزارة بإعمال شئونها في تحويل المرشح لشغل الوظيفة الوارد اسمه بالكشوف للنيابة العامة إذا ثبت تحايله على أحد شروط المسابقة والخاص بعدم حصول المتقدم لوظيفة (عامل) على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية علما بانه لن يلتفت إلى الشكاوى المجهلة.

وفيما يخص مسابقتي العام الحالي والتي أعلنت في يناير 2023م والتي قام الجهاز بالإعلان عن حاجة وزارة الأوقاف إلى 1000 إمام وخطيب مسجد و 1000 عامل، اتفق الوزيران على خارطة الطريق لها حيث سيتم فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظيفة 1000 إمام، يوم الأحد المقبل على أن تجرى الاختبارات التحريرية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم والامتحان الشفوي في الأسبوع الأخير من نفس الشهر.

على أن يتم إعلان خطوات وظيفة عامل مسجد بعد الانتهاء من مسابقة الأئمة.

جدير بالذكر أن تسليم النتيجة جاء بعد قيام رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعرضها على دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه بتسليمها إلى وزارة الأوقاف لإعمال شئونها.