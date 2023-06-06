اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 06:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر العالمى للفتوى: المال ليس بكثرته ولكن ببركته

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 05:35 م
الأزهر العالمى للفتوى: المال ليس بكثرته ولكن ببركته احمد المشد
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الشيخ أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن المال ليس بكثرته ولكن ببركته، موضحا أن الإنسان قد يحصل على مال كثير ولكن لا يكون به بركة.
 
وأضاف عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن الإنسان يحتاج أن يعيش حياة هادئة وسعيدة ومستقرة، كما أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يأمرنا أن نأكل من الطيبات .
 
وأوضح عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الإنسان يغتر بالكثرة ، مشيرا إلى أن البركة في القليل وليس كثرة المال، مشيرا إلى أن البعض قد يكون لديه مال كثير ولكن يصرف على مرضه أو مرض أسرته، بينما قد يكون لديه مال قليل ولكن به بركة .
 

احمد المشد

الازهر

المال

الستات ميعرفوش يكدبوا

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة