اعترافات عاطلين سرقا أتوبيس شركة بالأميرية: نفذنا الجريمة بمفتاح مصطنع

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن العاطلين المتهمين بسرقة أتوبيس شركة خاصة بمنطقة الأميرية، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، والتصرف فى الأوتوبيس المستولى عليه لدى (عميليهما "سيئ النية - مقيمان بمحافظة القليوبية").

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

ونجحت الداخلية في ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بسرقة أتوبيس خاص بإحدى الجمعيات حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية، حيث أمكن ضبطهما وبحوزتهما " مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة " كما أقر أحدهما بتقطيع الأتوبيس وبيع بعض أجزائه وأرشدا عن باقى الأجزاء داخل ورشة السمكرة الخاصة بأحدهما .. وباستدعاء المجنى عليه تعرف على أجزاء السيارة المضبوطة واتهمهم بالسرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" مُستغلاً تواجد مفتاح تشغيل السيارة بداخلها وعدم تواجد السائق ، وتم بإرشاده ضبط الأتوبيس المستولى عليه بمكان إخفائه بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية .. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة ، واتهمه بالسرقة.