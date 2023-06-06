اشرب مياه واتمشى.. خطوات تساعدك في الإقلاع عن التدخين

كتبت رانيا عامر

أكدت كافة الأبحاث على المخاطر الصحية الناتجة عن التدخين، سواء كانت السجائر العادية، أو الالكترونية. كشفت إحدى الدراسات الحديثة بعض الطرق في مساعدة الأشخاص الذين يريدون الإقلاع عن التدخين من أجل الحفاظ على صحتهم.وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

في السياق ذاته أشار الدكتور أندريه نيفيدوف أخصائي الأورام وجراحة الصدر ،إلى عواقب التدخين والطرق التي تساعد على التخلص من هذه العادة السيئة.

أوضح أخصائي الأورام ،أن التدخين هو السبب الرئيسي لتطور سرطان الرئة ،وسرطان الرئة هو أحد أكثر انواع السرطان فتكا، حيث تشخص إصابة 2.2 مليون شخص في العالم سنويا، ويقضي سنويا على حياة حوالي 1.8 مليون مصاب.

خطوات تساعدك في التخلص من التدخين :

1. إن أول خطوة عند الإقلاع عن التدخين هي اتخاذ القرار والعودة دائما إلى الحجة التي وضعها الشخص لنفسه، عند الشعور بالرغبة بالتدخين.

2.لا يتمكن الشخص من الإقلاع عن التدخين فورا، وهذا أمر طبيعي. لذلك يجب عمل ذلك تدريجيا مع تحديد الهدف وخطة لتقليل عدد السجائر بجميع أنواعها تدريجيا لكل أسبوع أو شهر.

3.يجب ابلاغ الأهل والأقارب والأصدقاء بقرار الاقلاع عن التدخين لأن دعمهم يفيد ويمكن أن تطلب منهم المساعدة على التنسيق لتحقيق هذا القرار.

4.كما يجب استبدال عادة التدخين بطقوس أخرى، مثل التنفس العميق، والمشي، وشرب الماء باستخدام قصبة. جميع هذه الأشياء تساعد على محاكاة عملية التدخين ما يقلل من الرغبة الشديدة في النيكوتين.