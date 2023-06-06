ووفقا للبيان، تراجع معدل التضخم بين مارس وابريل 2023 في 27 دولة من أصل 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. واستمر معدل تضخم الطاقة في التباطؤ في دول المنطقة .

وانخفض معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية ليصل إلى 12.1% ، بعد أن كان 14% في مارس. وظل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة مستقرا بشكل عام في المنطقة عند 7.1% في ابريل 2023.

وبالنسبة لمجموعة الدول الصناعية السبع، فقد ظل التضخم عند 5.4% على أساس سنوي في ابريل 2023 ، و سجلت المملكة المتحدة أكبر انخفاض بين دول مجموعة السبع، مما يعكس انخفاضا حادا في تضخم الطاقة ،بالرغم من الارتفاع الملحوظ في التضخم العام إلى أعلى مستوى له منذ مارس 1991 .

وسجلت إيطاليا أكبر ارتفاع في التضخم ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تضخم الطاقة.

وفي منطقة اليورو، ارتفع التضخم بشكل طفيف إلى 7% في ابريل، بعد أن كان 6.9% في مارس. وتظهر التقديرات السريعة لمكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" لشهر مايو ، انخفاض في التضخم على أساس سنوي في منطقة اليورو قد يصل إلى 6.1%.