انخفض التضخم فى منطقة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الذى يقاس بمؤشر أسعار المستهلك، إلى 7.4% على أساس سنوى فى ابريل 2023، بعد أن كان 7.7% فى مارس، حسبما أعلنت المنظمة فى بيان لها اليوم الثلاثاء.
ووفقا للبيان، تراجع معدل التضخم بين مارس وابريل 2023 في 27 دولة من أصل 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. واستمر معدل تضخم الطاقة في التباطؤ في دول المنطقة .
وانخفض معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية ليصل إلى 12.1% ، بعد أن كان 14% في مارس. وظل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة مستقرا بشكل عام في المنطقة عند 7.1% في ابريل 2023.
وبالنسبة لمجموعة الدول الصناعية السبع، فقد ظل التضخم عند 5.4% على أساس سنوي في ابريل 2023 ، و سجلت المملكة المتحدة أكبر انخفاض بين دول مجموعة السبع، مما يعكس انخفاضا حادا في تضخم الطاقة ،بالرغم من الارتفاع الملحوظ في التضخم العام إلى أعلى مستوى له منذ مارس 1991 .
وسجلت إيطاليا أكبر ارتفاع في التضخم ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تضخم الطاقة.
وفي منطقة اليورو، ارتفع التضخم بشكل طفيف إلى 7% في ابريل، بعد أن كان 6.9% في مارس. وتظهر التقديرات السريعة لمكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" لشهر مايو ، انخفاض في التضخم على أساس سنوي في منطقة اليورو قد يصل إلى 6.1%.
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