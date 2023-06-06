ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 17469 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 3235 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 21015 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 7340 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3474 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 5137 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة مصر بني سويف للأسمنت بحجم 3.5 مليون جنيه بقيمة 101.1 مليون جنيه.