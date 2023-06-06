وأوضحت وزيرة البيئة والتصحر سيتي نوربايا باكار أن الحظر يشمل الحقائب البلاستيكية وأدوات تناول الطعام والمشروبات، كما سيحظر استخدام أطباق "ستايروفوم" فى تغليف الأطعمة، مشيرة إلى أن القرار يرمي إلى التعامل مع مخلفات التغليف التى يصعب جمعها والتخلص منها وإعادة تدويرها وتلوث البيئة وليس لها قيمة اقتصادية.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن المصنعين مطالبين حتى حلول نهاية عام 2029 بتقليل استخدامهم للتغليف البلاستيكى بنسبة 30 بالمئة.

يشار إلى أن العديد من الدراسات صنفت إندونيسيا كواحدة من أكبر مصادر المخلفات البلاستيكية في العالم، وأنتجت إندونيسيا العام الماضي 12.6 مليون طن من المخلفات البلاستيكية وذلك وفق وزارة البيئة.