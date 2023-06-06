إعلان أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية بالغربية

الغربية عادل ضرة

أعلن المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أسماء الطلاب العشر الأوائل للشهادة الإعدادية علي مستوى المحافظة.

اعتمد مساء اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 87 ألف 224 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 67290 طالب، كما بلغ عدد طلاب الدور الثاني 19405 طالب، بنسبة نجاح 77.62 %.

وأشار المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم أن المحافظ اعتمد أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغت نسبة النجاح 66%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، والتلمذة الصناعية بنسبة نجاح 81%، في حين بلغت نسبة الإعدادية المهنية للصم 93.75%.

والأوائل هم الأولى حنين السيد صلاح محمد مدرسة الشهيد عبد السلام الشورى الاعدادية للبنات غرب طنطا.

الثانى حنين محمد سالم ضيف الله محمد مدرسة الجابرية الاعدادية بنات ادارة غرب المحلة

الثانى مكرر ملك احمد محمد دغيدى مدرسة الشهيد طلبة السايح الاعدادية المشتركة ادارة زفتى

الثانى مكرر مصطفى محمد اسامة ابو فرحة مدرية المستقبل الاعدادية الخاصة لغات شرق طنطا

الثانى مكرر منة محمود محمد الهادى مدرسة الشهيد شوقى عرفة ادارة السنطة

الثانى مكرر روان محمد احمد عطية مدرسة الدكتور رضوان الحق الاعدادية شرق المحلة

الثانى مكرر همس خالد احمد عبد الله مدرسة ميت حبيب الاعدادية ادارة سمنود

الثانى مكرر جنى عادل عبد القدوس مدرسة عبد البديع خفاجى الاعداية غرب المحلة

الثانى مكرر نيجار احمد رزق محمد مدرسة منشاة الامراء الاعدادية بنات شرق المحلة

الثانى مكرر امانى محمد ابراهيم محمد مدرسة علي محمد احمد الاعدادية بنات غرب طنطا

الثانى مكرر ملك محمد حسن محمد النويهى مدرسة شوبر الاعدادية المشتركة شرق طنطا

الثانى مكرر احمد ابراهيم ابراهيم وهدان مدرسةبلتاج الاعدادية المشتركة ادارة قطور

حصلت 10طالبات علي المركز الاول والثانى مكرر بينما حصل طالبان علي المركز الثانى مكرر

وحصلت الطالبة الاولي علي مجموع 279.25 درجة بينما حصل باقى الطلاب علي مجموع 279 درجة بقارق ربع درجة.