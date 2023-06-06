إصابة 5 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق 36 الحربى دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق 36 الحربي دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب4سيارات أسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن إصابة كلا من خضرة سليمان سليمان 55 عام مقيمة عزبة غنيم المحسمة الجديدة مصابة اشتباه كسر بالقدم اليمنى وأسماء محمد عواد 33 عام مقيمة حي السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية مصابة اشتباه كسر بالقدم اليسرى و سحجات وكدمات بالجسم و يوسف منصور احمد 25عام مقيم الحكر دائرة قسم ثان الإسماعيلية مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن مع سحجات وكدمات بالجسم وعبد الرحمن هاني رمضان 24عام مقيم الكيلو 2 دائرة مركز أبو صوير مصاب اشتباه كسر بالفقرات العنقية و محمود مصلحي عبدالله 23 عام مقيم حى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية مصاب جرح في الحاجب الأيسر 2سم سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.