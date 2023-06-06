إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" فى التجمع

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 5 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى محور محمد نجيب في التجمع، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق محمد نجيب في التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.