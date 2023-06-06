إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بطريق بلبيس العدلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تنوعت ما بين الكدمات والسحجات والجروح، إثر تعرضهم مساء اليوم الثلاثاء، لوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بعدد من الأشخاص بطريق بلبيس العدلية بنطاق دائرة مركز بلبيس.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بـ 3 أشخاص بطريق بلبيس العدلية أمام جامع أبو قبب بجوار الجمعية بنطاق دائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابتهم وقائد السيارة بإصابات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.