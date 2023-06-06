اليوم السابع
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إصابة شخص إثر انقلاب سيارة فى دائرة مركز فايد بالإسماعيلية

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 01:09 ص
إصابة شخص إثر انقلاب سيارة فى دائرة مركز فايد بالإسماعيلية حادث انقلاب سيارة - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أصيب شخص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى كان يستقلها بالقرب من قرية أبو سلطان دائرة مركز فايد محافظة الإسماعيلية، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافه ورعايته طبيا. 
 
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للسلامة والطواريء، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم "ط. ل.ع" 3742 بالقرب من قرية أبو سلطان دائرة مركز فايد. 
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة مجدي محمد عبد العال 58 عام مقيم  التل الكبير بكدمة فى الصدر وسحاجات متفرقة بالجسم، حيث تم نقل المصاب لمستشفى فايد التخصصى لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث.
 
 
 
 

 


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