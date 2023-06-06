إصابة شخص إثر انقلاب سيارة فى دائرة مركز فايد بالإسماعيلية

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للسلامة والطواريء، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم "ط. ل.ع" 3742 بالقرب من قرية أبو سلطان دائرة مركز فايد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة مجدي محمد عبد العال 58 عام مقيم التل الكبير بكدمة فى الصدر وسحاجات متفرقة بالجسم، حيث تم نقل المصاب لمستشفى فايد التخصصى لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث.