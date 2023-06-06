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إصابة شخصين فى حادث تصادم ملاكى مع جرار زراعى على صحراوى قنا

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:11 ص
إصابة شخصين فى حادث تصادم ملاكى مع جرار زراعى على صحراوى قنا حادث تصادم - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع جرار زراعي، بمدخل قرية الشيخ على، على الصحراوي الغربي بقنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة مع جرار زراعي بمدخل قرية الشيخ على، على الطريق الصحراوي الغربي في محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

 



 

 


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