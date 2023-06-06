إزالة 289 إعلانا دون تراخيص فى الشرقية خلال شهر

الشرقية- إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولى مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع 289 إعلانا مخالفا وبدون ترخيص خلال شهر مايو الماضى بواقع عدد 12 إعلانا بمركز ومدينة أولاد صقر، وعدد 30 إعلانا بمركز ومدينة أولاد صقر، وعدد 23 إعلانا بمركز ومدينة منيا القمح، و41 إعلانا بمركز ومدينة الحسينية، و12 إعلانا بمركز ومدينة فاقوس، و12 إعلانا بمركز ومدينة الإبراهيمية، و4 إعلانات بمدينة القرين، 26 إعلانا بمركز ومدينة الزقازيق و26 إعلانا بحى ثانى الزقازيق و37 إعلانا بمركز ومدينة أبوكبير، و38 إعلانا بمركز ومدينة بلبيس، و21 بمركز ومدينة ههيا، و6 إعلانات بمركز ومدينة مشتول السوق، و12 إعلانا بمركز ومدينة ديرب نجم، و9 إعلانات بمركز ومدينة أبو حماد ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وذلك وفقًا للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.