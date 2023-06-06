اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:06 م
أكرم القصاص
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إزالة 149 حالة تعد ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات ببنى سويف

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 01:02 م
إزالة 149 حالة تعد ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات ببنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات ، الجاري  تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخال .

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة ،والذي تضمن الإشارة إلى إجمالي ما تم إزالته قد وصل إلى 149حالة ( 109حالة تعد مباني ، 40 حالات زراعات)، وذلك في الفترة من 27 مايو الماضي وحتى 4 يونيو الجاري ضمن المرحلة الثانية من الموجة الحالية.

تجدر الإشارة إلى  أن الموجة الحالية من حملات الإزالة،قد بدأت  بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات"،وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تستمر حتى 16 يونيو المقبل ، وتختتم بالمرحلة الثالثة المزمع إجراؤها خلال  الفترة من 24  يونيو إلى 14 يوليو  المقبل.


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إزالة تعديات على الأراضي

الموجة الــ 21 من حملات إزالة تعديات البناء



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