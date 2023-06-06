إزالة 12 حالة تعد بمركز بلطيم على مساحة 4420 مترا ضمن الموجة 21

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بمركز بلطيم، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 21، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّى عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وقاد اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة لإزالة التعديات وأسفرت الحملة عن إزالة 12 حالة بمساحة 4420 مترا، تعدي بالبناء على أرض أملاك دولة بقرى الساحل القبلي والربع.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.