اليوم السابع
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إدارة المرور تحرر 76 ألف مخالفة متنوعة فى حملات على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:49 ص
إدارة المرور تحرر 76 ألف مخالفة متنوعة فى حملات على مستوى الجمهورية حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76734 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 17116 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
كما ضبطت قوات الأمن 684 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 دراجات نارية مخالفة و32 مخالفة موقف عشوائى و27 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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