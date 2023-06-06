اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إخماد حريق اشتعل بمخلفات قبل امتداده لمنشآت مجاورة ببولاق الدكرور

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 01:27 م
إخماد حريق اشتعل بمخلفات قبل امتداده لمنشآت مجاورة ببولاق الدكرور اطفاء - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة  من السيطرة على حريق اشتعل بمخلفات بمنطقة فيصل في بولاق الدكرور، قبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق في منطقة فيصل ببولاق الدكرور، تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بمخلفات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده قبل امتداده للمنشآت المجاورة، دون إصابات.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حريق مخلفات

السيطرة على حريق

فيصل

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة