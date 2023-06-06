إحالة أوراق عامل للمفتي قتل طليقته وأصاب شقيقتها بسبب خلافات فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم ابو السعود رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم،إحالة أوراق المتهم " م.ا.ا"، الي فضيلة مفتي الديار المصرية، لأبداء الرأي الشرعي في إعدامه، في اتهامه بقتل المجني عليها " ف.م.ع".

تعود احداث القضية المقيدة،برقم 23586 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها " ف.م.ع" طليقته بسلاح أبيض مما ادي الي وفاتها وإصابة المجني عليها " ي.أ.ع"بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، أنه على إثر خلافات زوجية سابقة بين المتهم" م.ا.أ" عامل ، وبين المجني عليها " ف.م.ع" طليقته، وانتقلت للإقامة مع المجني عليها الثانية " ي.ا.ع" شقيقتها ، فاعد لذلك سلاحًا أبيض سكين وقصد مسكنهما، وحدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليهما، وما أن اظفر بالمجني عليها طليقته حتى قام بطعنها طعنه في الصدر، وقام بطعن المجني عليها الثانية ، وتركهما وفر هاربا.

وعند سماع الجيران أصوات الاستغاثة توجهوا إلى مكان الواقعة وشاهدوا المتهم حال مغادرته محل الواقعة وبحوزته سلاح أبيض ملطخ بالدماء والمجني عليهما غارقين في دمائهما، فتم نقلهما إلى المستشفى وتوفيت المجني عليها الأولى متاثره بإصابتها، وإصابة المجني عليها الثانية ، وذلك بسبب رفض المجني عليها الأولى طليقته العودة له، فقرر الانتقام منها وارتكب والواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها الأولى المتوفية إصابتها بالبطن ويجوز حدوثها مثل السكين، ما أدى إلى وفاتها وكذلك إصابة المجني عليها بإصابة طعنية في البطن، التي أدت إلي إصابتها بنفس السلاح الأبيض محل الواقعة، وأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليهما بمتقضي نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجرءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.