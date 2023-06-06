ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء، عن دانيلوف، قوله "لقد قرر رئيس أوكرانيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بسبب تفجير سد كاخوفكا".

من جهته، أدان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تدمير سد "نوفا كاخوفكا" في مدينة "خيرسون"، وقال "إن روسيا دمرت السد مما أسفر عن حدوث أكبر كارثة تكنولوجية في أوروبا منذ عقود، وتعريض حياة آلاف المدنيين للخطر..إن هذه تعد جريمة حرب شنيعة".

وكانت قوات الاحتلال الروسية قد فجرت سد كاخوفكا حيث يصل الماء إلى مستويات حرجة في غضون خمس ساعات، ووفقا لأوليكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، يتم إجلاء السكان المحليين من مناطق الفيضانات المحتملة، وألقى الجيش الأوكراني باللائمة على روسيا في تدمير السد.

وألقى الجيش الأوكراني باللوم على روسيا في تدمير السد، في حين قال مسئول بارز نصبته روسيا "إن تدميره كان هجوما إرهابيا خطيرا".