أمين الفتوى لـ"قناة الناس":لا يجوز الخلط بين الأضحية والنذر

كتب أحمد عرفة

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده إنها نذرت لله تعالى فى حال شفاء ابنتها ستقوم بالذبح، فهل يجوز لها الجمع بين النذر والأضحية وما ثوابها؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "إنتى نذرتى إنك هتدبحى يبقى لا يجوز لك المشاركة فى بقرة، كده يبقى خروف أقله، وده للنذر يبقى هتأخد ثواب النذر ولا يجوز الأكل منه ولازم يتوزع كله على الفقراء والمساكين".

وتابع: "لا يجوز الخلط بين الأضحية والنذر، ده أمر مختلف عن بعضه، النذر لا يجوز الأكل منه لأنه كله للفقراء والمساكين، أما الأضحية فيجوز الأكل منها".

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