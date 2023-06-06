اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:40 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
 
-الطماطم بـ 6.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.25 جنيها.
 
‏-البصل الأبيض 13.75 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر ب 13.75 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة 15 جنيها. 
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر ب11 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5 جنيه . 
 
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
 
بامية 30 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 6 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 15 جنيها.
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 15جنيه.
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيه.
 
-الموز البلدى 15 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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