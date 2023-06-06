أستاذان بجامعة الأزهر يتصدران الفوز فى انتخابات جمعية جراحة المخ والأعصاب

كتب لؤى على

تمكن أستاذان في طب الأزهر من الفوز بعضوية مجلس إدارة جمعية جراحة المخ والأعصاب المصرية وتحقيق أعلى النتائج بعد منافسة انتخابية شارك فيها أساتذة المخ والأعصاب من جميع الجامعات المصرية؛ حيث أسفرت النتائج النهائية عن فوز الدكتور محمد فتحي عيسى، أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب البنات بجامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم عويس، أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب السابق بطب البنين، بعضوية الجمعية ذات التاريخ العلمي الذي يرجع إلى 1967 م.

وحصل فتحى على أعلى الأصوات متقدمًا على 35 مرشحًا يليه عويس متقدمًا على 30 مرشحًا من جراحي المخ والأعصاب فى مختلف الجامعات المصرية والمستشفيات التعليمية ووزارة الصحة.

وتهدف الجمعية إلى دعم التخصص الدقيق في جراحة المخ والأعصاب في مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، والتنسيق فيما بينها، وإحداث التواصل مع الجمعيات العلمية الدولية لعقد المؤتمرات ومناقشة أحدث ما توصل إليه العلم في هذا التخصص.

ويشار إلى أن الدكتور محمد فتحى عيسى كان من أوائل الثانوية الأزهرية؛ حيث حاز المركز السادس على مستوى الجمهورية عام 1992 م وتفوق في كلية الطب، حتى عين فيها وتدرج في كادرها العلمي فحصل على الماجستير والدكتوراه ولم يكتف بذلك فحصل على شهادة الزمالة المصرية في جراحة المخ والأعصاب كأول مصري يحصل على هذه الشهادة عام 2010 م في مختلف الجامعات والهيئات، ثم استكمل أبحاثه حتى رقي لأستاذ مساعد، فأستاذ، وشارك في عديد من المؤتمرات العلمية وورش العمل فى: مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، واليونان، ثم صدر له قرار رئيس الجامعة بتعيينه رئيسًا لقسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بطب الأزهر في 2021 م، وأشْرفَ على عديد من الرسائل العلمية (الماجستير) و(الدكتوراه)، وله 19 بحثًا علميًّا منشورًا فى كبرى المجلات العلمية المحلية والدولية.

كذا يعد الدكتور إبراهيم عويس من أمهر الأساتذة في هذا التخصص، وشغل درجة الأستاذية ورئاسة القسم بطب البنين، وله نشاط ملحوظ في العمل المجتمعي أَهَّلَهُ لانتخابه عضوًا بمجلس النواب المصرى.