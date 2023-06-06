أسبوعان على بداية فصل الصيف.. تعرف على موعد أطول نهار فى السنة

كتب: محمود راغب

حوالى 16 يوم باتت تفصلنا على انتهاء فصل الربيع رسميا وبداية فصل الصيف، بعد أن بدأ الربيع الإثنين 20 مارس ويستمر 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة، على أن يبدأ فصل الصيف الأربعاء 21 يونيو 2023 وطولة 93 يوما و 13 ساعة و 52 دقيقة.

وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف أن الانقلاب الصيفي في هذا الوقت من العام يوم 21 من شهر يونيو الجارى، حيث يميل النصف الشمالى للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة).

وأشار إلى أنه عند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثانى من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب)، ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا فى نصف الكرة الشمالى حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (14 ساعة تقريبا) .

وأضاف: كما يبلغ إرتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن، قائلا :عندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل فى نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في مدارها حول الشمس .