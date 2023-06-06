اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 10:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أسبوعان على بداية فصل الصيف.. تعرف على موعد أطول نهار فى السنة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 10:34 ص
أسبوعان على بداية فصل الصيف.. تعرف على موعد أطول نهار فى السنة فصل الصيف - ارشيفية
كتب: محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حوالى 16 يوم باتت تفصلنا على انتهاء فصل الربيع رسميا وبداية فصل الصيف، بعد أن بدأ الربيع الإثنين 20 مارس ويستمر 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة، على أن يبدأ فصل الصيف الأربعاء 21 يونيو 2023 وطولة 93 يوما و 13 ساعة و 52 دقيقة.

وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف أن الانقلاب الصيفي في هذا الوقت من العام يوم 21 من شهر يونيو الجارى، حيث يميل النصف الشمالى للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة).

وأشار إلى أنه عند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثانى من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب)، ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا فى نصف الكرة الشمالى حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (14 ساعة تقريبا) .

وأضاف: كما يبلغ إرتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن، قائلا :عندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل فى نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية،  أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في مدارها حول الشمس .


فصل الصيف

بدايه فصل الصيف

اطول نهار فى العام

حركه الارض



الموضوعات المتعلقة

باق 15 يوما.. متى يبدأ فصل الصيف رسمياً وكم يبلغ طوله؟

الإثنين، 05 يونيو 2023 12:02 م

باقٍ 25 يومًا.. 21 يونيو بداية فصل الصيف ويستمر 93 يومًا و13 ساعة

السبت، 27 مايو 2023 03:00 ص

7 نصائح للسيطرة على الصدفية خلال فصل الصيف.. منها شرب الماء

السبت، 20 مايو 2023 07:00 م

كيف يساعد النظام الغذائي الصحي في تنظيم درجة حرارة الجسم خلال فصل الصيف؟

السبت، 20 مايو 2023 06:00 ص

أمراض شائعة فى فصل الصيف وإزاى تحمى نفسك منها.. أبرزها الجفاف

الجمعة، 19 مايو 2023 03:22 م

32 يوما تفصلنا عن بداية فصل الصيف رسمياً

الجمعة، 19 مايو 2023 01:00 ص

إزاى تحافظ على بشرتك وتحميها من الالتهابات خلال فصل الصيف

الجمعة، 12 مايو 2023 11:07 ص

أبراج فلكية لا تفضل العمل فى فصل الصيف.. أبرزها الحمل والميزان

الخميس، 11 مايو 2023 07:00 م

نصائح للحصول على مكياج ثابت في فصل الصيف.. خطوات سهلة وبسيطة

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:00 م

الألعاب المائية تعاود الظهور بشواطئ الغردقة مع حلول فصل الصيف.. البراشوت والفلاى بورد والكايت سيرف تحلق فى سماء المدينة.. وضحك ولعب مع البنانة والصوفا.. والفنادق كاملة العدد.. صور

الأربعاء، 10 مايو 2023 06:00 م

تعرف على أهمية الماء لصحة العظام في فصل الصيف

الإثنين، 08 مايو 2023 08:00 م

اعرفى إزاى تحافظى على شعرك فى فصل الصيف

الإثنين، 08 مايو 2023 01:00 ص

6 قواعد مهمة للعناية بالنباتات المنزلية في فصل الصيف

الأحد، 07 مايو 2023 08:00 م

أبرز المشاكل الجلدية في فصل الصيف

الأحد، 07 مايو 2023 02:00 م

طرق بسيطة للعناية بالبشرة الدهنية في فصل الصيف

الخميس، 04 مايو 2023 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة