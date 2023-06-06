"أزهر الشرقية": لا شكاوى من امتحان القرآن الكريم للشعبة الأدبى

الشرقية- إيمان مهنى

أكدت غرف المتابعة لامتحانات الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية، أنها لم تسجل أي شكوى تخص امتحان القران الكريم لطلاب الشعبة الأدبية، من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

أشار الدكتور السيد أحمد الجنيدى إلى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بتفقد عدد من لجان إدارة منيا القمح التعليمية، وأكد خلالها على أهمية ضبط النفس وتوفير البيئة والمناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء ويسر، وتفعيل الاختبارات الشفوية الإلكترونية بصورة جيدة طبقًا للضوابط المعمول بها والتي تم إرسالها من قبل.