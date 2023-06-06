أخبار 24 ساعة.. وفاة الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة الأسبق

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وفاه الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة الأسبق
التعليم: 85% من امتحانات الثانوية العامة "اختيار من متعدد" و15% "مقالية"
التعليم: صرف مكافأة للمشاركين فى امتحانات الدبلومات الفنية 2023
التقديم يبدأ غدا.. ننشر مقار اعتذارات الثانوية العامة 2023 للمعلمين بالجيزة
وزارة التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 3.2 مليون طن حتى الآن
التضامن تطلق حملة لحصر السيدات ذوات الإعاقة لكفالة حقوقهن.. والتسجيل الخميس
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يتدخل لتوصيل التيار لمصنع بالجيزة
التضامن تستعد لسفر حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة الأسبوع المقبل
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