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أخبار 24 ساعة.. وفاة الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة الأسبق

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:13 ص
أخبار 24 ساعة.. وفاة الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة الأسبق
كتبت محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

وفاه الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة الأسبق
 
التعليم: 85% من امتحانات الثانوية العامة "اختيار من متعدد" و15% "مقالية"
 
التعليم: صرف مكافأة للمشاركين فى امتحانات الدبلومات الفنية 2023
 
التقديم يبدأ غدا.. ننشر مقار اعتذارات الثانوية العامة 2023 للمعلمين بالجيزة

وزارة التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 3.2 مليون طن حتى الآن

التضامن تطلق حملة لحصر السيدات ذوات الإعاقة لكفالة حقوقهن.. والتسجيل الخميس

 


اخبار 24 ساعه

احمد عماد الدين

التعليم

الثانويه العامه

التموين

التضامن

مرفق الكهرباء



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