7.02 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر مـــارس2023

كتب مدحت عادل

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الاثنين البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مـــارس2023.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 113.960 خلال شهر مـــارس2023 (أولـي) مقابل 106.49 خلال شهر فبرايـــر2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 7.02٪.

وبلـــغ الرقـــم القيـاســـي ل صـناعـــة المنتجات الغذائية 171.70 خــــــلال شـــهــــر مـــارس2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر فبرايـــر 2023 حيــــث بلــــغ 157.67 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 8.90٪ وذلـــك لـزيـــادة الإنتــاج لتغطــيه احتياجات الســـوق مع دخول موسم رمضان.

وبــلـــغ الــرقـــم القيــاسـي لصــنــاعــة المشروبات 354.76 خــــلال شــهـــر مـــارس2023 مقــــارنة بشهـــر فبرايـــر2023حيـث بـلـــــغ 281.53 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 26.01٪ وذلـــك لـزيـــادة الإنتــاج لتغطــيه احتياجات الســـوق مع دخول موسم رمضان.

وبلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصــناعـــة معدات النقل 132.23 خــــلال شهــر مـــارس2023 مقــارنة بشــهــر فبرايـــر2023حيــث بلــــغ 139.18 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 4.99٪ وذلك بســبب عدم توافر أوامر التوريد.

صناعة الأثاث، وبلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة الأثاث 132.27 خـــلال شهــــر مـــارس2023 مقـــارنـــة بشــهر فبرايـــر2023 حــيــث بــلــغ 141.20 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 6.32٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.