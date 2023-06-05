5 شركات مياه بسوهاج تشارك فى البرنامج التدريبى لتأهيل مهندسى الصيانة

وأشارت المهندسة مروة الشريف مدير إدارة برامج الصيانة، إلى أن التدريب يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويحضره 22 مهندسا من شركات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لتدريب المشاركين على كيفية تسجيل أوامر الصيانة واستعراض خطوات العمليات المختلفة ووصف دورة العمل لاوامر التشغيل التصحيحية والوقائية.

نظمت شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بسوهاج البرنامج التدريبى لتأهيل مهندسى الصيانة على كيفية تشغيل برنامج ماكسيمو والذى تم استخدامه لإدارة الأصول.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن التطبيق الجديد يأتى فى إطار برنامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.