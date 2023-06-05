اليوم السابع
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الإثنين، 05 يونيو 2023 03:47 م
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وفاة رئيس لجنة نتيجة هبوط حادة فى الدموية بإحدى لجان التعليم الفنى بسوهاج

الإثنين، 05 يونيو 2023 01:56 م
وفاة رئيس لجنة نتيجة هبوط حادة فى الدموية بإحدى لجان التعليم الفنى بسوهاج خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب
كتبت ــ آية دعبس

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تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، يفيد بوفاة المعلم محمد ثابت حسن معلم أول بمدرسة أبنوب الصناعية بأسيوط، منتدب رئيس لجنة بالتعليم الفني، نتيجة هبوط حاد، أثناء أداء عمله، داخل إحدى لجان التعليم الفني بمدرسة بني حرب الابتدائية بمحافظة سوهاج، وتم نقله إلي مستشفى طهطا العام، لمحاولة إسعافه ولكن وافته المنية.
 
وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عبد الروؤف حمدون رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، بمساندة أسرة المعلم، في مصابهم الأليم، خلال هذه الظروف الصعبة .
 
وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
 
 
 

نقابة المعلمين

غرفة عمليات نقابة المعلمين

خلف الزناتى

نقيب المعلمين



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